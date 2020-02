M5s, 36 mila euro per scuole Valle d'Aosta

Dei 3 milioni di euro raccolti dal Movimento 5 stelle dalle restituzioni degli stipendi dei parlamentari, 36 mila euro andranno alla Valle d'Aosta. I fondi saranno assegnati alle scuole pubbliche selezionate on line sulla base di progetti, presentati entro il 15 gennaio. Le iniziative ammissibili vanno dall'installazione dei pannelli fotovoltaici alla rimozione dell'amianto, dall'orto scolastico all'eliminazione della plastica, dalla piantumazione di alberi alla realizzazione di una rampa per gli alunni con disabilità motoria, solo per fare qualche esempio. "Vogliamo dare il nostro piccolo contributo al miglioramento della qualità della vita e della didattica nei nostri istituti scolastici e auspichiamo che siano tanti i dirigenti scolastici del territorio regionale a voler aderire presentando un progetto", spiegano i portavoce del M5s della Valle d'Aosta.