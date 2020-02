Aggravi,se c'erano voti andava approvato

(ANSA) - AOSTA, 4 FEB - "Non ho davvero parole per commentare questo ennesimo comunicato stampa. Chi ha portato per ben due volte il bilancio in aula senza i voti per approvarlo e ha da subito giocato al buon viso e cattivo gioco sul "senso di responsabilità" richiesto alla minoranza, oggi si da il merito di quanto successo in questi giorni. Che dire, bravi!". Lo scrive su facebook il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) all'indomani dell'approvazione delle leggi di bilancio.

"Ma, fatemi capire, se i voti che hanno approvato oggi il bilancio sono gli stessi che potevano farlo già a dicembre - prosegue - perché l'approvazione è arrivata soltanto ora? Perché questo non lo spiegano ai valdostani?".