Sci, Kristoffersen si allena in Vda

Il campione norvegese Henrik Kristoffersen ha scelto la Valle d'Aosta per una sessione di allenamenti in vista delle gare di Coppa del Mondo previste a Chamonix nel fine settimana. L'atleta scandinavo, già salito otto volte sul podio in questa stagione, si allenerà a Champorcher, nel comprensorio Monterosa ski, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio.