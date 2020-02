Ruba in bar e picchia proprietaria,presa

Ha rubato 80 euro in contanti e alcuni bibite in un bar del centro storico di Aosta, ma prima di uscire dal locale è stata sorpresa dalla proprietaria, con la quale è arrivata allo scontro fisico. La donna, M.N., di 22 anni, domiciliata ad Aosta, è stata arrestata dalla polizia per rapina e si trova in carcere a Brissogne in attesa dell'udienza di convalida. I fatti sono avvenuti nella notte di domenica 2 febbraio. La giovane ha rovistato nell'intero locale e ha forzato il registratore di cassa prima di essere sorpresa dalla proprietaria e dall'amico che l'aveva accompagnata. Entrambi hanno riportato ferite guaribili in sette giorni. Sul posto è intervenuta la squadra volanti della questura.