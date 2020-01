Coronavirus, test su bimba 3 anni in Vda

Una bambina di tre anni con febbre, proveniente da Hong Kong, in soggiorno in questi giorni a Champoluc, in Valle d'Aosta, è stata sottoposta al test del coronavirus. La bimba è stata messa in isolamento nella camera dell'albergo in cui è ospitata. L'esito del tampone è atteso nelle prossime ore.



Il test del coronavirus è stato somministrato alla bambina di 3 anni, proveniente da Hong Kong e in soggiorno a Champoluc, nella serata di ieri e inviato all'ospedale Sacco di Milano. L'esito è atteso nelle prossime ore.



"Verosimilmente il campione potrebbe essere negativo - ha spiegato Luca Cavoretto, responsabile del 118 dell'Usl della Valle d'Aosta - in quanto la sintomatologia della bambina è regredita, sta meglio, se si trattasse di coronavirus avremmo invece una precipitazione del quadro clinico". Il test è stato effettuato su richiesta del medico pediatra in applicazione del protocollo ministeriale.