Coronavirus, test negativo bimba in Vda

Hanno dato esito negativo i test per il coronavirus a cui è stata sottoposta la bambina di sei anni e mezzo proveniente da Hong Kong e in vacanza con i genitori a Champoluc, in Valle d'Aosta. "L'allarme è cessato", spiega il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona. I risultati delle analisi sui tamponi faringei sono arrivati verso le 22.30.



La famiglia, rimasta in isolamento in albergo, potrà quindi ripartire domani, sabato, come da programma. Aveva lasciato Honk Hong il 21 gennaio scorso e poi aveva fatto tappa a Londra (il padre è inglese) prima di arrivare a Milano in aereo, e quindi in Valle d'Aosta, il 27 gennaio. I sintomi influenzali erano comparsi ieri, giovedì 30 gennaio. Già stamane il pediatra aveva riscontrato l'assenza di febbre.