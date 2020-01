Sorpreso con cocaina ad Aosta, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 30 GEN - I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aosta hanno arrestato Erion Cela, di 26 anni, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato controllato nel centro di Aosta "nel corso di un normale servizio perlustrativo", fanno sapere i militari. Si è però mostrato "agitato e preoccupato tanto da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione personale che permetteva di rinvenire 4 grammi di cocaina confezionati in 5 involucri". Proseguono le indagini dei carabinieri In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto in tribunale ad Aosta.