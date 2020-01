Moria trote a Brusson, due indagati

Sono due gli indagati al termine delle indagini sulla moria di una sessantina di trote avvenuta lo scorso agosto dopo la messa in secca del torrente Messuère, a Brusson. Si tratta di Alberto Arditi, legale rappresentante della Messuère energia, e di Savino Vacquin, presidente del consorzio di miglioramento fondiario di Brusson.

A entrambi è contestata la distruzione o deturpamento di bellezze naturali mentre solo ad Arditi l'impedimento di controllo: durante un'ispezione del Corpo forestale della Valle d'Aosta si era infatti verificata una piena del torrente.

Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto al gip l'emissione di due decreti penali di condanna: un'ammenda di 516 euro per Vacquin e una multa di oltre 6.000 euro per Arditi. Le difese hanno annunciato che si opporranno.