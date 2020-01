Inaugurata la 1020/a Fiera di Sant'Orso

E' stata inaugurata la 1020/a edizione della Fiera di Sant'Orso, la kermesse di artigianato più importante dell'arco alpino che si svolge ogni anno il 30 e 31 gennaio nel centro storico di Aosta. Gli espositori sono circa 1.100, di cui 908 dei settori tradizionale ed equiparato.

A disposizione del pubblico - sempre molto numeroso - anche il padiglione enogastronomico e l'Ateliers des Métiers che ospita gli artigiani professionisti. Tra i principali eventi in programma ci sono la Veillà, festa notturna nelle cantine e nelle vie del centro, domani alle 15.30 in piazza Chanoux la premiazione ufficiale e, alle 21, al Teatro Giacosa, lo spettacolo di chiusura. "Grazie agli artigiani di aver voluto onorare con la propria presenza la Fiera di Sant'Orso. Grazie per essere partiti da tutte le località delle Valle d'Aosta per abbellire con le proprie opere il centro storico di Aosta" ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin.