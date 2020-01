A processo presidente camping La Salle

Il pm Eugenia Menichetti ha citato a giudizio (processo il 24 marzo) Roberto Sacchi (64), di Reggio Emilia, legale rappresentante della San Cassiano srl, che gestisce il Camping green park di La Salle, sotto sequestro dal 27 gennaio. E' imputato per lottizzazione abusiva. In base alle indagini di forestali della sezione di polizia giudiziaria e finanzieri ha realizzato, violando la normativa, 290 piazzole per ospitare 125 casette casette prefabbricate - "rimovibili solo tramite smontaggio" e "allacciate ad impianto idrico, fognario ed elettrico, alcune dotate di antenna parabolica" - e 106 roulottes (con pre-ingressi a struttura fissa) "rese intrasportabili con mezzi normali" e con allacciamenti analoghi ai prefabbricati. Ma anche otto case (tra 24 e 34 mq) "prive di elementi idonei a renderle amovibili". Quindi ha concluso "almeno 117 contratti di cessione del diritto di superficie di altrettante piazzole", annuali e rinnovabili, facendo "da intermediario tra l'impresa costruttrice" e gli acquirenti.