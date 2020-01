Incendio in casa a La Salle

Un incendio è divampato in tarda mattinata in un alloggio all'ultimo piano di uno stabile a La Salle, in frazione Cheverel. Vi abitano una coppia con due bambini, tutti illesi. In base ai primi accertamenti, le fiamme sono divampate dal camino e si sono estese a parte del tetto. Il rogo è stato spento ed è in corso la fase di bonifica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti e volontari.