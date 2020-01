Corruzione, perizia su intercettazioni

Rinvio dell'udienza al 19 febbraio prossimo per l'incarico al perito che dovrà trascrivere alcune intercettazioni, ammissione come parti civili di Comune di Valtournenche, Anas, ma non dell'impresario Enrico Goglio. Lo ha deciso il gup di Aosta Davide Paladino al termine della prima udienza preliminare su un presunto giro di corruzione in appalti pubblici che ha per epicentro il Comune di Valtournenche. Il giudice si è inoltre riservato la decisione in merito alla nomina di un consulente, chiesta dal pm Luca Ceccanti, che valuti le caratteristiche e la compatibilità ambientale del bar Rocce nere, sulle piste da sci di Cervinia, il cui ampliamento per la procura è frutto di un abuso edilizio. Sono 18 gli imputati: personaggio chiave dell'inchiesta è Fabio Chiavazza (50) di Challand-Saint-Victor, ex capo dell'ufficio tecnico di Valtournenche.