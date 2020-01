Rini, dimissioni un minuto dopo bilancio

"Non ho nessuna difficoltà a firmare il documento delle dimissioni, ma chiedo qualcosa in più, perché noi ci poniamo come forza seria e concreta e agli atti folcloristici preferisco gli atti che producono effetti: oggi concentriamoci sul bilancio, cerchiamo di approvare un testo che sia comprensivo di diverse e poi un minuto dopo vi aspetto nell'ufficio del segretario generale per firmare le dimissioni". Lo ha detto Emily Rini, presidente del Consiglio regionale e coordinatrice regionale di Forza Italia, intervenendo in aula nel dibattito sul bilancio. "Su questi temi noi ci siamo, - ha aggiunto Rini - se si è arrivati a un punto dove non ci sono le condizioni per trovare degli accordi politici seri e rispettosi delle idee di tutti l'appuntamento nell'ufficio del segretario generale".