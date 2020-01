Denunciato poliziotto 'abusivo'

La polizia di Stato ha denunciato per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti Marco Mirabello, di 33 anni, di Pont-Saint-Martin. In base alle indagini della squadra mobile, diretta dal commissario capo Eleonora Cognigni, in qualità di presidente dell'Associazione europea operatori polizia - Valle d'Aosta "avrebbe svolto abusivamente - fa sapere la questura in una nota - attività di sicurezza pubblica e viabilità stradale". In dettaglio, nel 2019 aveva formalizzato alla divisione amministrativa della questura la richiesta di approvazione del regolamento della sua associazione ma "mancando i presupposti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato destinatario di un provvedimento di diniego".