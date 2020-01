Comitato, Giunta non ha abbandonato idea discarica Chalamy

Il Comitato 'La Valle d'Aosta non è una discarica' ha manifestato oggi davanti a palazzo regionale, durante lo svolgimento del Consiglio Valle, dopo aver "appreso con sorpresa che la Giunta regionale non ha intenzione di abbandonare l'idea di realizzare una pattumiera in località Chalamy, a Issogne, a non più di 200 metri dall'abitato di Champdepraz, incurante delle 12 mila firme di cittadini contrari a questo scempio, raccolte in poco più di due mesi".



Il comitato chiede che il Consiglio regionale "si adoperi per evitare lo scempio che comporterebbe l'apertura di una discarica, per di più ubicata in una zona vincolata sia per rischio frane sia per alluvioni".