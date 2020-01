Incontro Rini-Gabusi, in Forza Italia sinergie Vda e Piemonte

Per "promuovere sinergie di azione politica tra territori, anche a livello interregionale" e "affrontare in maniera più coordinata ed efficace le nuove sfide che si prospettano all'orizzonte" la neo coordinatrice regionale di Forza Italia per la Valle d'Aosta, Emily Rini, ha incontrato oggi ad Aosta l'assessore ai trasporti, Marco Gabusi, anch'egli di Forza Italia. "Si è trattato di un incontro molto proficuo, alla cui base c'è la volontà di rilanciare l'azione politica di Forza Italia e del centrodestra più in generale in Valle d'Aosta", commentano Rini e Gabusi. "D'altra parte, dato il particolare e delicato momento attraversato a livello locale, - aggiungono - promuovere occasioni di dialogo e di confronto con realtà del tutto affini non può che essere positivo, nell'ottica del perseguimento e della promozione di sinergie di azione che possano fornire risposte concrete e puntuali alle esigenze delle nostre comunità, nel rispetto delle competenze e delle specificità riconosciute alle singole Regioni".