Crac discount, 2 richieste condanna

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - Due richieste di condanna e una proposta di patteggiamento al termine dell'udienza preliminare seguita all'inchiesta per bancarotta fraudolenta su due società operanti nel settore delle forniture alimentari e dichiarate fallite nell'agosto 2016 e nell'agosto 2018 dal tribunale di Aosta. Il pm Luca Ceccanti ha chiesto al gup Davide Paladino quattro anni e sei mesi di reclusione per Francesco Cannatà, di 75 anni, e due anni per il figlio Vasco Cannatà (46). L'altro figlio, Milo Cannatà (42) ha chiesto di patteggiare. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio. I discount erano a Sarre, Saint-Christophe e Pont-Saint-Martin. La guardia di finanza aveva accertato distrazioni dai patrimoniali aziendali per 2,5 milioni di euro.