Droga, blitz Cc al quartiere Cogne

I carabinieri del Gruppo Aosta hanno eseguito all'alba otto perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana. Il blitz si è concentrato nel quartiere Cogne del capoluogo regionale e ha riguardato giovani di età compresa tra i 16 e 20 anni circa. Sono stati rinvenute piccole quantità di droghe leggere. L'operazione è nata un mese fa, quando i carabinieri avevano denunciato per spaccio di stupefacenti un minorenne. Quattro perquisizioni sono stati disposte dalla procura dei minorenni di Torino e altrettante dalla procura di Aosta.