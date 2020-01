Sciatore morto a Champoluc

Uno sciatore di circa 60-70 anni, probabilmente straniero (inglese), è morto a Champoluc, nel comprensorio del Monterosa ski. Il corpo è stato trovato in zona Ciarcerio. Lo hanno individuato i 'pisteur' mentre facevano la consueta ricognizione alla chiusura delle piste. La vittima si trovava fuori pista, in mezzo al bosco: non è escluso che a provocare il decesso sia stato l'impatto contro un albero.

Sempre oggi in Valle d'Aosta due sciatori hanno riportato gravi ferite in altrettanti incidenti sulle piste: il primo ha avuto come protagonista un tredicenne a Cervinia, il secondo una ventottenne milanese a Courmayeur. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta con prognosi riservata.