Scuola, 350 alunni a 'Sci...volare'

(ANSA) - AOSTA, 17 GEN - Sono stati oltre 350 gli alunni che hanno partecipato ieri, a Pila e Brusson, alla prima giornata del progetto 'Sci...volare' per l'avvicinamento dei giovani allo sci. Le istituzioni scolastiche aderenti sono San Francesco, Luigi Einaudi, Saint-Roch, Eugenia Martinet, Unité des Communes valdotaines Mont Emilius 3 e Luigi Barone. "Scivolare a scuola e lo Skipass riservato agli studenti Under 18 al prezzo promozionale di 50 euro, oltre ad avere un obiettivo sociale, culturale e antropologico che, visti i numeri delle adesione, crediamo sia stato raggiunto, permettono di generare un indotto per le numerose attività commerciali che sono state interessante dall'iniziativa", commentano gli assessori Luigi Bertschy, Albert Chatrian e Chantal Certan. L'iniziativa sarà replicata venerdì 14 febbraio a Pila, Brusson, Cogne e Flassin di Saint-Oyen.