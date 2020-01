Scontro tra auto ad Antey, una ferita

Una donna di 37 anni di Montjovet è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamane ad Antey, in località Covalou, sulla strada regionale 46.

Trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Parini, è attualmente in fase di diagnostica. Nello scontro tra due auto è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto, verso le 6.40, sono intervenuti i vigili del fuoco con il gruppo taglio, oltre ai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che si occupano di ricostruire la dinamica dello scontro.