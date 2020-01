Torna a crescere numero stranieri in Vda

Torna a crescere il numero di stranieri che vivono in Valle d'Aosta: ad inizio 2019 sono circa 8.300, "un valore che corrisponde a una percentuale inferiore alla media nazionale e alle piccole realtà come le Province di Trento e Bolzano". Il dato è emerso durante la riunione del Consiglio territoriale per l'immigrazione della Valle d'Aosta, soggetto che si occupa di attuare a livello locale le politiche per l'immigrazione decise a livello nazionale. "Il dato del 2019 - si legge in una nota - rappresenta un'inversione di tendenza in quanto il numero degli stranieri cresce dopo quattro anni di contrazione. La presenza straniera in Valle d'Aosta è associata all'andamento economico generale, pertanto cresce nella fasi espansive e viceversa si riduce in quelle negative, caratterizzata da stabilità e radicamento e quindi risulta maggiormente integrata".