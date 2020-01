Testolin assente, sospesa commissione

A causa dell'assenza del presidente della Regione (e assessore alle finanze) Renzo Testolin è stata aggiornata a giovedì mattina la riunione della seconda commissione per esaminare il bilancio regionale, attualmente in esercizio provvisorio. In programma c'era la presentazione degli emendamenti della maggioranza (in tutto sono 78) da parte dello stesso Testolin. "Dovevamo iniziare la discussione - ha commentato Pierluigi Marquis, presidente della commissione - quando il presidente mi ha comunicato la sua indisponibilità a partecipare ai lavori. Sarà comunque presente giovedì mattina per il prosieguo della riunione, che è stata sospesa. L'assenza ha creato un momento di disagio tra i commissari, sono state perse alcune ore, ma l'obiettivo resta quello di portare al più presto il bilancio in aula". La minoranza, a partire da Lega Vda e Movimento 5 stelle, ha protestato in maniera vibrante per l'assenza di Testolin.