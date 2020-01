Settimana legalità Vda,tema Costituzione

Dal 20 al 24 gennaio la bassa Valle d'Aosta ospiterà la Settimana della legalità, con eventi nelle scuole ma anche in spazi aperti al pubblico. Tema al centro della rassegna è la Costituzione. Da segnalare il 20 gennaio (ore 21), a Palazzo regionale di Aosta, la conferenza di Salvatore Vella, procuratore aggiunto di Agrigento.

Gli altri appuntamenti in calendario: il 20 gennaio a Verres (salone Le Murasse dalle 9) incontro formativo sulle violenze, il 21 e il 22 gennaio attività e laboratori nelle scuole di Verres, il 22 gennaio a Hone (salone polivalente ore 20,45) conferenza di polizia postale e Usl, il 23 gennaio la polizia stradale sarà ospite dell'istituzione scolastica di Verres, il 24 gennaio carabinieri, Usl e associazioni incontreranno gli studenti dell'Istituzione scolastica Mont Rose A di Pont-Saint-Martin sul tema delle dipendenze da alcol. Il programma si chiuderà all'auditorium di Pont-Saint-Martin (ore 20,30) con una serata in cui saranno presentati progetti rivolti ai giovani.