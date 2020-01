Che non ci sono poteri buoni, serata su De André

"Che non ci sono poteri buoni" è il titolo di una serata dedicata a Fabrizio De André in programma sabato 25 gennaio all'Espace populaire di Aosta. L'evento è organizzato dal collettivo Iubal. Alle 18 è prevista la presentazione del libro "Che non ci sono poteri buoni. Il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De André" con la presenza del curatore Paolo Finzi. Alle 20 cena e a seguire "Vino, chitarre e poesia" ovvero "cantata libera, libertaria e liberatoria intorno a un tavolo".