Confindustria, vitale superare instabilità politica

"E' vitale, affinché questo clima di ritrovato ottimismo perduri, che la fase di instabilità che ha colpito il governo regionale si risolva in tempi rapidi perché l'impegno delle istituzioni a supporto delle realtà produttive della nostra regione e ora più che mai importante per mettere in campo tutte quelle misure che consentano di restituire una fiducia duratura agli imprenditori locali e che possano dare nuovo slancio e impulso a percorsi di crescita". Lo dichiara Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, commentando i risultati dell'indagine previsionale del primo trimestre 2020.