Rini,sostegno piccoli negozi e associazioni

Rilancio dei piccoli esercizi commerciali di paese e sostegno alle associazioni sul territorio: sono gli argomenti trattati in due emendamenti alla legge regionale di Bilancio che il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, coordinatore regionale di Forza Italia, ha presentato in Commissione.

"Si tratta di due misure che nascono dal territorio - spiega - e che vanno a favore delle comunità locali, considerato che entrambi gli emendamenti sono stati formulati di concerto con le associazioni regionali di categoria. Il primo intervento vuole andare nella direzione di assicurare in tutte le zone della Valle d'Aosta, anche in quelle più rurali e montane, la sopravvivenza o l'eventuale nuova apertura di piccoli negozi di paese; il secondo intervento intende andare a semplificare le procedure burocratiche e sostenere l'attività delle Pro loco e delle altre associazioni senza scopo di lucro alla luce degli onerosi adempimenti rimasti anche dopo le prime modifiche apportate alla Circolare Gabrielli".