Ubriaca investe e morde Cc, presa

(ANSA) - AOSTA, 13 GEN - Ubriaca, ha litigato con il compagno in un albergo di Courmayeur e ha poi investito in auto e ha tentato di mordere i due carabinieri della Compagnia di Aosta che volevano identificarla. La donna, una trentanovenne di Castelfranco di Sotto (Pisa) è stata arrestata per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante il processo per direttissima rinviato al 10 giugno (pm Francesco Pizzato) ha chiesto la messa alla prova.

I fatti nella notte tra sabato e domenica scorsi. Verso l'una i carabinieri sono stati chiamati per una lite in hotel. Giunti sul posto, hanno trovato in camera solo l'uomo. "Guidava in modo spericolato, era ubriaca", ha detto ai militari, che si sono messi subito sulle tracce della donna. L'hanno trovata in auto, in un vicino parcheggio. Subito si è rifiutata di dare loro i documenti, poi li ha oltraggiati e ha ingranato la retromarcia.