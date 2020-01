Aosta, riprende 'Bambini in testa'

(ANSA) - AOSTA, 11 GEN - Riprendono ad Aosta le attività del progetto 'Bambini in testa', che coinvolge i tre asili nido comunali (via Roma, viale Europa e 'Massimo Berra') e la biblioteca del quartiere Dora, prevedendo un ciclo di incontri con le famiglie e i loro bimbi da 0 a 6 anni. Sabato 11 gennaio tornano gli atelier musicali del ciclo 'Il mio mondo di Suoni', storie sonore, esplorazioni, giochi di vocalità e danze figurate condotti dagli esperti della Sfom Luca Gambertoglio e Alice Stilo. L'appuntamento è dalle 15 alle 17,30 nell'asilo nido di viale Europa. Gli incontri successivi, sempre alla stessa ora, saranno il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 7 marzo. Sabato 18 gennaio, invece, è in calendario il primo di due incontri di teatrino per bambini. L'appuntamento con 'Il dono degli Gnomi' e 'La rapa gigante' è alle 15 nella Biblioteca del quartiere Dora. L'attività sarà condotta da Fulvia Perrino, bibliotecaria e animatrice per bambini. Il secondo incontro è in programma il 15 febbraio.