Asili nidi aperti al sabato a Courmayeur

Nel periodo gennaio-marzo 2020 asili nido aperti anche al sabato a Courmayeur. Lo ha deciso la Giunta comunale approvando la delibera che avvia, in accordo con l'Unité des Communes Valdigne-Mont-Blanc, il progetto di apertura del servizio per undici sabati (tranne il primo e il 15 febbraio).

Al fine di "sostenere le famiglie" e "valorizzare ancora di più il servizio di asilo nido", l'amministrazione comunale "ha ritenuto fondamentale per la realtà lavorativa locale assumere il 50% dei costi mentre il restante 50% sarà a carico delle famiglie richiedenti". Il costo previsto a carico del Comune è di 2.189 euro. Il servizio, gestito dalla Cooperativa Leone Rosso, sarà garantito dalle 8,30 alle 15,30 per un numero minimo di 5 bambini ed un massimo di otto bambini (compreso il pasto).

"L'esigenza - è spiegato in una nota - è nata da parte di alcune famiglie che per motivi lavorativi chiedevano di poter usufruire del servizio anche il sabato per il periodo invernale, stagione intensa del settore turistico".