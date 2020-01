Uv prende tempo,rinviato Conseil fédéral

(ANSA) - AOSTA, 9 GEN - "Per avere una situazione più chiara dell'evoluzione politica" e anche per "non alimentare polemiche intorno al Movimento, in un momento molto delicato per la politica valdostana" l'Union valdotaine rinvia il Conseil fédéral. Previsto per domani, avrebbe dovuto esprimersi sull'espulsione dei consiglieri regionali Giovanni Barocco e Flavio Peinetti, dopo le divergenze che hanno impedito l'approvazione del bilancio di previsione. Il movimento mantiene tuttavia "un atteggiamento molto severo - si precisa in un comunicato - riguardo alle misure da prendere nei confronti dei due eletti". Sull'ipotesi di un 'governo di scopo' prima delle elezioni regionali l'Uv "non si esprime per il momento" e "rilancia la linea del Conseil fédéral" che ha indicato come priorità l'approvazione del bilancio e, subito dopo, le elezioni. "Se venisse presentata una proposta in questo senso - precisa la nota del Comité fédéral - gli organismi del movimento sarebbero convocati per esprimersi".