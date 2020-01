CC, comandante Nistri in visita ad Aosta

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, oggi ha visitato il gruppo carabinieri di Aosta. Accompagnato dal Comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, generale di brigata Aldo Iacobelli, è stato accolto nel capoluogo valdostano dal tenente colonnello Carlo Lecca. Ha salutato il personale in servizio, una delegazione del Cobar e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nonché una rappresentanza dei reparti speciali.

"Il Generale Nistri - si legge in una nota dell'Arma - ha rivolto a tutti i Carabinieri espressioni di ringraziamento e di elogio per lo spirito di sacrificio e la professionalità con i quali vengono condotte ogni giorno le attività di prevenzione e di contrasto delle varie forme di criminalità, esortando a proseguire con impegno nell'opera di tutela della legalità, per continuare ad assicurare alla popolazione sempre migliori condizioni di sicurezza". Al termine della visita il Comandante Generale si è intrattenuto con le Autorità locali.