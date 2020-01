Corte conti, Della Ventura nuovo presidente sezione controllo Valle d'Aosta

Piergiorgio Della Ventura è il nuovo presidente della sezione di Controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta. Succede a Giuseppe Aloisio, nominato nel dicembre scorso presidente della sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Nato a Roma nel 1958 e magistrato della Corte dei conti dal 1993, Della Ventura ha prestato servizio presso la delegazione di controllo per la Lombardia e le sezioni giurisdizionali per la Lombardia, la Toscana e il Lazio, le sezioni riunite in sede deliberante, la prima sezione centrale d'appello e, in aggiuntiva, presso le sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico presso i ministeri dei Lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri; componente del Collegio d'appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della Repubblica; consigliere giuridico presso l'Arpa della regione Lazio, presidente dell'organo di revisione del Garante per la protezione dei dati personali.