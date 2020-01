Trasporti, 8 mila utenti in più autobus

(ANSA) - AOSTA, 4 GEN - Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico ad Aosta e nei comuni limitrofi ha fatto registrare un aumento di 8 mila utenti in due mesi. I dati, diffusi dall'assessorato regionale ai trasporti, riguardano le linee 3 e 29 e la Navetta Verde, di cui 2.600 persone hanno usufruito gratuitamente, parcheggiando l'auto al Cimitero di Aosta, in località Sogno o Croix Noire. "Il trasporto pubblico può dare delle buone risposte ai valdostani e nel prossimo bilancio, per incentivarne ulteriormente l'utilizzo, sono previste azioni per la riduzione del costo del trasporto scolastico, agevolazioni per le famiglie e sulle tariffe per i giovani e gli anziani", ha commentato l'assessore regionale Luigi Bertschy.