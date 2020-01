Pont-St-Martin, presto gara nuove scuole

(ANSA) - AOSTA, 03 GEN - Pareggia sulla cifra di 7 milioni e 300 mila euro il bilancio previsionale per l'anno 2020 di Pont-Saint-Martin. Il documento approvato dal Consiglio comunale prevede investimenti per quasi 1,2 mln, destinati soprattutto alle opere per la pista ciclabile della Bassa Valle d'Aosta, a interventi di manutenzione straordinaria sull'illuminazione pubblica, a lavori di messa in sicurezza con posa di guard rail per la strada di Ivery e Susey. Previsti poi i trasferimenti al comune di Perloz per lavori lungo i sentieri e il risanamento della terrazza nel Centro anziani. Ci sono in previsione la redazione del progetto esecutivo per la valorizzazione dell'antico castello dei signori di Pont-Saint-Martin (propedeutico alla richiesta del finanziamento complessivo) e l'incarico tecnico per la progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di realizzazione delle nuove scuole medie: su quest'ultimo punto l'amministrazione comunale vuole avviare nel 2020 una gara con la procedura del concorso di progettazione.