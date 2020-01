Partono i saldi, ma non in località Vip

(ANSA) - AOSTA, 02 GEN - Partono oggi in Valle d'Aosta i saldi invernali, ma a macchia di leopardo. La stagione dei prezzi ribassati scatta nel capoluogo regionale e nei comuni limitrofi mentre nelle località sciistiche più rinomate il discorso è diverso. "Ci sono seri dubbi, quasi certezze, che in paesi come Cogne, Cervinia, Gressoney e Courmayeur i saldi saranno posticipati. Farli partire proprio quando inizia la stagione vorrebbe dire essere masochisti. Fino al 23 e al 24 dicembre i turisti in giro non erano moltissimi, il pienone è cominciato da pochi giorni", spiega Giuseppe Sagaria, vicepresidente di Confcommercio Valle d'Aosta. In questo senso, "a livello nazionale, l'idea di Confcommercio è di uniformare la data di partenza dei saldi in tutta Italia, posticipandola a fine gennaio o a inizio febbraio". In base alle stime dell'associazione di commercianti, in Italia la spesa media pro capite per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature e accessori si aggirerà sui 140 euro.