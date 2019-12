Giunta, approvare bilancio entro gennaio

"Pur proseguendo nell'attività per dare un seguito ai provvedimenti inderogabili per il funzionamento dell'attività amministrativa, portando avanti con serietà, responsabilità e impegno il proprio ruolo amministrativo, la Giunta vuole sottolineare con forza la necessità di addivenire entro il mese di gennaio all'approvazione del Bilancio regionale, al fine di superare le difficoltà amministrative che derivano dai limiti dell'esercizio provvisorio". E' quanto dichiarano il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e gli assessori Mauro Baccega, Luigi Bertschy, Chantal Certan e Albert Chatrian, al termine della riunione dell'Esecutivo. "Alla luce della seduta odierna - aggiungono - , nella quale sono stati approvati atti amministrativi importanti, destinati in particolare al rinnovo di convenzioni, ai fondi di rotazione e all'assegnazione di fondi ministeriali, non abbiamo potuto eludere le difficoltà di gestione dell'ordinarietà amministrativa nell'applicazione dell'esercizio provvisorio di bilancio".