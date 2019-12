Uv, chiesta espulsione Barocco e Peinetti

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha chiesto l'espulsione dal movimento dei consiglieri regionali Jean Barocco e Flavio Peinetti "per le dichiarazioni fatte e le posizioni assunte" in merito al bilancio regionale.

In base allo statuto del 'mouvement' la decisione sarà presa dal Conseil fédéral che si riunirà l'8 o il 9 gennaio prossimi.