Nasce Vdalibra, nuovo movimento politico

'Vdalibra' è il nome del nuovo movimento politico fondato dai consiglieri regionali Roberto Cognetta e Stefano Ferrero. Sarà presentato il 31 dicembre e l'attività inizierà dal primo gennaio 2020. Cognetta e Ferrero formeranno anche un nuovo gruppo in Consiglio regionale, lasciando quello del Mouv' con cui erano stati eletti nel maggio del 2018.

Mouv', proseguiremo azione in solco autonomismo - "Apprendiamo dai giornali della scelta dei consiglieri Cognetta e Ferrero di fondare un nuovo movimento politico e un proprio gruppo consiliare. La decisione comunque non stupisce e auguriamo loro ogni bene. Mouv' proseguirà la propria azione politica nel solco di un autonomismo storico serio e costruttivo sia in Consiglio Valle che nella società valdostana". E' quanto si legge in una nota di Mouv'.