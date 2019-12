Uv insiste, elezioni dopo bilancio

Il Conseil fédéral dell'Union valdotaine invita i propri eletti in Consiglio Valle a dare la disponibilità a dimettersi, dopo l'approvazione del bilancio, nel caso ciò sia funzionale a raggiungere le 18 firme necessarie per tornare alle urne. E' quanto si legge in una nota del 'parlamentino' del leone Rampante che si è riunito ieri sera a Verres. Il Conseil fédéral fa inoltre appello alla responsabilità di tutte le forze politiche per votare, nei termini previsti per non entrare nell'esercizio provvisorio, il bilancio regionale, "documento fondamentale per gli investimenti, i servizi e le attività della Regione e delle collettività locali".