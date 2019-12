Storia lavorazione lana in Vda in mostra

Sarà inaugurata venerdì 27 dicembre (ore 18), nella saletta di Finaosta, l'esposizione dal titolo "Le défilé de la laine", è una sorta di racconto della storia dell'antica tradizione della lavorazione della lana in Valle d'Aosta. Al pubblico saranno proposti immagini e video, accompagnati da schede tecniche, "per tracciare le radici di gesti che si tramandano da generazioni, in un allestimento suggestivo". L'esposizione è stata promossa dall'Assessorato regionale all'Artigianato, in collaborazione con il Museo dell'Artigianato valdostano di tradizione ed è stata curata dalla cooperativa Les Tisserands di Valgrisenche e da Laura Cortinovis. Aperture: il 28 e 29 dicembre e il 6, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 gennaio e dal 29 gennaio al 2 febbraio, in orario 14.30/19.