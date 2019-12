Capodanno in Vda, verso tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito in Valle d'Aosta per il Capodanno. Secondo i dati forniti dall'Ufficio regionale del turismo ci sono ancora delle disponibilità per soggiorni di tre o quattro notti in alcune località. Al completo la maggior parte degli alberghi e delle strutture ricettive di Aosta, Cervinia, Courmayeur e Cogne. Per la fine dell'anno è previsto tempo soleggiato con temperature miti e superiori alle medie stagionali.