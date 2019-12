Rogo in alloggio centro Aosta

Un rogo è divampato nel primo pomeriggio ad Aosta, al terzo piano di una palazzina in via Croix de ville 87, in un alloggio non affacciato sulla strada pedonale. In quel momento nessuna persona era nell'appartamento e non si registrano feriti o intossicati.

In base ai primi accertamenti, le fiamme sono partite dalla cucina e hanno coinvolto soprattutto il parquet. "Se fossimo arrivati un quarto d'ora dopo sarebbe bruciato tutto", ha detto un soccorritore riferendosi ai rivestimenti in legno della mansarda. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.