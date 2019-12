Chiude 12Vda, pioniere informazione web

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "12Vda", che gestiva l'omonimo sito di informazione.

Commissario liquidatore è stato nominato Henri Dondeynaz.

Diretto da Angelo Musumarra, il sito era online dal novembre 2003 ed è stato il primo ad occuparsi di informazione in Valle d'Aosta.

Nell'aprile scorso era stata disposta la gestione commissariale della società, poi prorogata per verificare la possibilità di accedere ad una procedura di liquidazione volontaria. Soluzione giudicata non praticabile dal commissario in quanto "permangono diverse problematiche a carico della cooperativa '12Vda' tra cui un patrimonio netto negativo, la mancata nomina dell'organo amministrativo collegiale, e una situazione economico patrimoniale e finanziaria tale da comprovare l'incapacità della società a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni".