Frana Quincinetto, chiusa carreggiata A5

L'autostrada A5 Torino-Aosta è stata chiusa parzialmente a causa dell'allerta scattata per il movimento della frana in località Chiappetti di Quincinetto a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Lo ha disposto la protezione civile che ha decretato la fase 2. La chiusura riguarda il tratto tra i caselli di Pont-Saint-Martin e di Quincinetto dove le auto possono transitare in direzione nord sull'intera carreggiata e in direzione sud solo su una corsia. Sono possibili rallentamenti.