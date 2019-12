Avati rinuncia a entrare in Consiglio

Ha deciso di rinunciare ad entrare in Consiglio Valle Domenico 'Mimmo' Avati, che alle elezioni regionali del 2018 aveva avuto 815 preferenze nella lista dell'Union valdotaine. Doveva sostituire il dimissionario Luca Bianchi, indagato per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito di un'inchiesta sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 da parte della 'ndrangheta. Avati - già indagato e poi prosciolto dall'accusa di corruzione elettorale - ha rinunciato per motivi personali. Al suo posto entrerà nell'assemblea valdostana Erik Lavevaz (388 preferenze), che è il presidente dell'Union valdotaine.