Sci, Federica Brignone vince gigante Courchevel

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Courchevel. Per l'azzurra, che ha chiuso in 2'12"59, dopo due secondi posti stagionali, è la 11/a vittoria in carriera a 29 anni. Seconda La norvegese Mina Fuerst Holtmann in 2.12.63 e terza la svizzera Wendy Holdener in 2.13.03.

Settima l'azzurra Marta Bassino in 2.13.36. Per l'Italia ci sono poi Sofia Goggia 16/a in 2.14.08 ed Irene Curtoni 28/a in 2.15.38. Goggia, con il pettorale 31, era 26/a dopo la prima manche ed oggi, con una bella rimonta di dieci posizioni nella seconda, ha preceduto persino la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, la grande sconfitta di questa gara, che ha chiuso solo 17/a in 2.14.24. La coppa del mondo donne resta in Francia e si sposta in Val d'Isere: sabato discesa e domenica combinata.