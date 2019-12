Aosta, ok progetto nuove piste ciclabili

E' stato definito il Progetto preliminare per le nuove piste ciclabili ad Aosta. Lo ha comunicato su facebook il sindaco Fulvio Centoz: "Un lavoro imponente che parte dalla passata consiliatura e terminerà nella prossima". Alcuni numeri: 14 chilometri di nuove piste ciclabili che attraverseranno tutta la città connettendo i maggiori servizi e siti di interesse raggiungendo, nel raggio di 200 metri, praticamente tutto il territorio comunale della piana. I nuovi percorsi ciclabili "realizzati in perfetta sicurezza rispetto alla sede viaria" si sommano a quelli già esistenti ed ai tratti pedonali con transito ciclabile per un totale complessivo di 22,650 chilometri di piste ciclabile nel capoluogo valdostano. "Un investimento di oltre 4 milioni di euro (cofinanziato tra Europa e Stato Italiano) - spiega Centoz - che ci porterà ad essere tra le prime città italiane come numero di ciclabili. Un intervento che cambierà completamente il volto della città e la mobilità cittadina".