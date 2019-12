Valanga, martedì funerale guida alpina

Sarà celebrato martedì 17 dicembre alle 10, nella chiesa parrocchiale di Valtournenche, il funerale di Roberto Ferraris, morto domenica dopo essere stato travolto da una valanga nella Valtournenche. Il rosario è invece fissato alle 20.30 di oggi, lunedì 16, nella chiesa di Santa Barbara, a Maen. Le funzioni saranno celebrato dal parroco di Valtournenche, Don Paolo Papone. Guida alpina e militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, il giorno dell'incidente Ferraris non era in servizio ed era impegnato in un'uscita di scialpinismo. Era solo al momento del distacco ed è probabile che la valanga sia partita sotto i suoi piedi, trascinandolo per centinaia di metri. L'allarme è stato dato dalla famiglia verso le 13 quando è stato visto rientrare a casa. Lascia la moglie e due figli adolescenti.