Maggioranza cerca dialogo con opposizione

L'assessore alle finanze Renzo Testolin, vicepresidente dell'esecutivo, guiderà la Giunta regionale della Valle d'Aosta almeno fino a lunedì prossimo. E' la prima conseguenza delle dimissioni del presidente Antonio Fosson, indagato per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito di un'inchiesta della Dda sulle Regionali del 2018.

Lunedì si riunirà infatti il Consiglio Valle per l'esame del bilancio e la maggioranza punta ad aprire un dialogo con l'opposizione - o almeno parte di essa - per trovare un accordo finalizzato all'approvazione del documento finanziario. Accordo che poi potrebbe evolvere in un'intesa politica per ampliare la maggioranza e formare un nuovo Governo. E' questo il tema sul tavolo delle commissioni politiche dei vari movimenti che in queste ore si riuniranno per fare il punto della situazione.